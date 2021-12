DJ PTA-News: German Values Property Group AG: German Values Property Group AG verkauft Gewerbeimmobilie im Leipziger Wissenschaftspark

Leipzig (pta018/17.12.2021/10:52) - Die Leipziger German Values Property Group AG hat die Gewerbeimmobilie, Permoserstraße 19 in Leipzig, für einen Kaufpreis i.H.v. 18,0 Mio. EUR an eine mitteldeutsche Volksbank verkauft. Der Übergang von Nutzen und Lasten ist für Anfang 2022 geplant.

Der Wissenschaftspark Leipzig ist der Top-Standort für Forschung und Lehre in der sächsischen Metropole. Dort sind renommierte Institute und Einrichtungen wie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. sowie zahlreiche Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Universität Leipzig beheimatet.

Auf dem jetzt veräußerten rund 8.600 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich zwei modern gestaltete Büro- und Produktionsgebäude, die mittels einer Stegkonstruktion miteinander verbunden sind. Weiterhin befindet sich ein gemischt genutztes Gebäude mit Park-, Büro- und Produktionsflächen auf der Liegenschaft. Der German Values Property Group ist es innerhalb der Haltedauer des Objekts gelungen, die Vermietungsquote auf 90 % zu heben, nicht zuletzt durch den Abschluss einer Neuvermietung an die Eurofins Institut Dr. Appelt Leipzig GmbH. Der Flächenausbau für das Life-Science-Unternehmen findet derzeit statt und soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Der Vorstand der German Values Property Group AG erläutert: "Unser Fokus liegt auf dem Aufbau eines Immobilienportfolios mit Fokus auf Forschung, Wissenschaft und Technologie in den TOP 8 Städten sowie in den 15 Metropolregionen Deutschlands mit Einzel-Transaktionen zwischen 3 und 35 Mio. EUR. Dabei agieren wir aber durchaus auch opportunistisch und veräußern Bestandsimmobilien fallweise wieder, um den generierten Mehrwert auch zu heben. Mit der jetzt abgeschlossenen Transaktion und dem realisierten Ertrag erweitern wir unseren finanziellen Spielraum für künftige Akquisitionen und verbessern unsere Bilanzrelationen in Form einer deutlichen Stärkung des Eigenkapitals." Die German Values Property 4 GmbH als veräußernde Gesellschaft, die ein Konzernunternehmen im Mehrheitsbesitz der German Values Property Group AG ist, erwirtschaftet aus der Transaktion einen Gewinn in Höhe von etwa 5,5 Mio. EUR, der sich auf Ebene der German Values Property Group AG auf knapp 3 Mio. EUR beläuft.

