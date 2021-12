Der Abverkauf an den Technologiebörsen setzt sich fort. Gestern verlor der Nasdaq 100 knapp 2,6 Prozent. Einige Marktexperten, wie die Analysten von Goldman Sachs, sehen weiter fallende Märkte. Schaut man sich die Bewertungen einiger Tech-Werte an, dann könnte hier das Schlimmste in der Tat noch bevorstehen. Gerade weil die Fremdfinanzierung ihres Wachstums im Umfeld steigender Zinsen sich nun deutlich schwieriger gestalten dürfte. DER AKTIONÄR stellt zwei besonders gefährdete Aktien vor.

