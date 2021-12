In Folge 13 des einfach börse-Podcasts beleuchten die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich den Trend um "Financial Independence, Retire Early" - kurz F.I.R.E. Dabei gehen sie auch den Fragen nach, welche Erkenntnisse sich für Börsen-Einsteiger ableiten lassen, wie sich mit Aktien finanzielle Freiheit und gegebenenfalls ein früherer Ruhestand erreichen lässt und was dabei unbedingt beachtet werden sollte.Alle Episoden von einfach börse gibt es auf den gängigen Podcast-Plattformen sowie ...

