DJ Scholz reist Montag zu Antrittsbesuch nach Rom

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am kommenden Montag auf Einladung von Ministerpräsident Mario Draghi zu einem Antrittsbesuch nach Italien reisen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. "Details über den Ablauf werden im Augenblick noch mit der italienischen Seite geklärt", sagte Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Nach jetzigem Stand ist am Nachmittag eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen", kündigte der Regierungssprecher an. Geplant sei "ein kurzer Besuch". Ein Treffen mit dem Papst sei nicht vorgesehen, erklärte er auf Nachfrage.

December 17, 2021 06:10 ET (11:10 GMT)

