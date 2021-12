DJ Regierungssprecher lässt Kabinettstermin für Weidmann-Nachfolge offen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat sich bei einer Pressekonferenz in Berlin nicht darauf festgelegt, dass das Kabinett am kommenden Mittwoch und damit bei seiner letzten turnusmäßigen Sitzung vor Jahresende über die Nachfolge des zurückgetretenen Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann entscheiden wird. "Ich kann ... nicht bestätigen, ob die Personalie Nachfolge Jens Weidmann an der Spitze der Bundesbank am Mittwoch im Kabinett sein wird", sagte Hebestreit. "Wenn das so sein sollte, werden wir Sie rechtzeitig davor ... informieren", kündigte er an.

Hebestreit wollte auf Nachfrage nicht sagen, ob er in dem ehemaligen Bundesbanker Joachim Nagel, der für die Bundesbank-Spitze gehandelt wird, einen geeigneten Kandidaten für den Präsidentenposten der Notenbank sehe. "Gerade bei Personalfragen sind wir hier sehr, sehr schmallippig", erklärte er. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums betonte, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe eine "zeitnahe" Entscheidung über die Besetzung des Spitzenpostens angekündigt. Weidmann wird am kommenden Dienstag seine Entlassungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten.

