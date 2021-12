(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 17.12.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich überwiegend fester. An den Aktienmärkten zeigt sich ein durchwachsenes Bild. Im deutschen Handel verbessern sich Südzucker und KWS Saat. Weizen zeigt sich gegenwärtig fester, gestützt vom Wetter in den US-Anbaugebieten. Die höheren Temperaturen könnten die Winterweizenernte beeinträchtigen. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...