DJ PTA-Adhoc: Value Management & Research AG: VMR AG erhöht Grundkapital zum Erwerb der NSI Netfonds Structures Investment GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta025/17.12.2021/13:30) - Hamburg, 17. Dezember 2021. Die Value Management & Research AG (WKN A1RFHN / ISIN DE000A1RFHN7) ("VMR") hat am 16.12.2021 eine Sachkapitalerhöhung um EUR 1,4 Mio. auf EUR 4,7 Mio. und die Begebung einer Wandelschuldverschreibung über EUR 5,2 Mio. beschlossen. Die Maßnahmen dienen der Umsetzung des ebenfalls am 16.12.2021 abgeschlossenen, notariellen Einbringungsvertrags mit der Netfonds AG, Hamburg (WKN A1MME7 / ISIN DE000A1MME74) ("Netfonds") über den Erwerb von 88,72% der NSI Netfonds Structured Investments GmbH ("NSI").

Die 1,4 Mio. neuen Aktien werden zum Bezugspreis von EUR 3,00 je neuer Aktie gegen Sacheinlage ausgegeben. Die Wandelschuldverschreibung wird gegen Sachleistung mit einem Zinskupon von 3,50 % und vierjähriger Laufzeit begeben. Als Gegenleistung für die Aktien und die Wandelschuldverschreibung überträgt die Netfonds Geschäftsanteile der NSI an die VMR.

