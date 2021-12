Die Währung der Türkei befindet sich im Sturzflug. Seit Monaten markiert die Türkische Lira immer neue historische Tiefen. Nachdem am Donnerstag erneut die Leitzinsen gesenkt wurden, sackt die Lira am Devisenmarkt bis auf 0,052 Euro ab. Kaum jemand hat noch Vertrauen in die Währung. Eigentlich müssten die Leitzinsen angesichts extrem hoher Inflation hochgesetzt werden. Am Freitag markierte die Türkische Lira zu US-Dollar und Euro einmal mehr historische Tiefstände. Eine Lira kostet aktuell nur noch ...

