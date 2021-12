E-Mobilität? Ja, bitte. Rohstoffgewinnung in unserem Hinterhof? Auf keinen Fall. Nach diesem Motto verfahren leider viele Staaten und auch Bürger. Einerseits soll die Elektromobilität vorangetrieben werden. Doch von der Gewinnung der dafür nötigen Rohstoffe will kaum jemand etwas wissen. Die sollen möglichst weit weg produziert werden. Auch Rio Tinto scheint einmal mehr Opfer dieser Denke zu werden. Ihr Jadar-Projekt in Serbien steht vor dem Aus.Jadar wäre eine riesige Lithium-Mine geworden. Knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...