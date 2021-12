Wien (www.fondscheck.de) - Europas Asset Manager verzeichneten über die vergangenen Jahre ein starkes Wachstum, so die Experten von "FONDS professionell.Das verwaltete Vermögen sei im Jahresverlauf von 2021 über die Marke von 30 Billionen Euro geklettert. Dies würden Daten des europäischen Branchenverbands Efama zeigen, der seinen Jahresbericht vorgelegt habe. So habe das in Fonds und Mandaten verwaltete Vermögen zum Ende des dritten Quartals bei 31,3 Billionen Euro gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...