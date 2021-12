Das kanadische Minenunternehmen Pan American Silver meldete gestern positive Nachrichten bezüglich seines großen Navidad-Projektes in Argentinien. Der Gesetzgeber der Provinz Chubut in Argentinien verabschiedete danach einen Gesetzesentwurf, der das Bergbaugesetz der Provinz ändern würde, um die Genehmigung des Tagebaus in bestimmten Zonen in den Departements Gastre und Telsen zu ermöglichen. Dieser Schritt macht eine Nutzung der sehr großen Silber-Ressourcen des Unternehmens in diesem Gebiet wahrscheinlicher. Der Aktienkurs reagierte bereits.Es ist ...

