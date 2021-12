FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) will sich weiter auf den Ausbau des Portfolio's im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzentren konzentrieren. Und genau in diese Strategie passt die heutige Unternehmensmeldung: Für rund 20 Mio EUR wurde das abgeschlossene studentische Wohnentwicklungsprojekt in Bamberg an ein Münchener Family Office verkauft. FCR habe dabei einen "deutlich positiven Ergebnisbeitrag realisiert". Entsprechend zufrieden äussert sich Falk Raudies, Vorstand der FCR Immobilien AG: "Der realisierte Verkauf des Studentenwohnheims in Bamberg ist ein weiterer Meilenstein auf unserem klar ...

