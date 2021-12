Köln (ots) -Neue crossmediale WDR-Programmdirektorin für die Bereiche Nordrhein-Westfalen, Wissen und Kultur soll Andrea Schafarczyk werden. WDR-Intendant Tom Buhrow schlug dem Rundfunkrat heute die 46-jährige Journalistin für diesen Posten vor. Die Abstimmung darüber ist für die kommende Sitzung des Gremiums am 25.01.2022 vorgesehen. Andrea Schafarczyk ist derzeit medienübergreifende Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk und war bis 2015 als Wortchefin von 1LIVE verantwortlich für alle redaktionellen Inhalte der jungen WDR-Welle.'Andrea Schafarczyk ist eine exzellente Programm-Managerin mit großer Erfahrung in der ARD. Sie treibt Innovationen voran und hat den digitalen Wandel zu ihrer Mission gemacht. Damit ist sie die perfekte Besetzung für diese Position und wird im Duo mit Jörg Schönenborn das WDR-Programm weiter für die non-lineare Nutzung ausbauen', begründet Tom Buhrow seine Wahl.Andrea Schafarczyk verantwortet seit 2020 als medienübergreifende Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks zahlreiche Change-Projekte des Senders. Von 2015 bis 2020 steuerte sie als Chefredakteurin bei Radio Bremen u.a. die Neuaufstellung der regionalen Berichterstattung, den Aufbau des Newsrooms und den Relaunch des Online-Auftrittes. Ihre Wurzeln hat die aus Essen stammende Diplom-Journalistin im WDR. Während und nach ihrem Studium an der Uni Dortmund war sie 16 Jahre lang für den WDR tätig - u.a. als Wortchefin von 1LIVE, Leiterin der Musik- und Eventredaktion der Welle, Referentin, Redakteurin und Reporterin.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5102738