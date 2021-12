DJ JP Morgan muss 125 Millionen Dollar Strafe zahlen

Von Bill Alpert

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wertpapiersparte von JP Morgan wird wegen Verstoßes gegen die Dokumentationspflichten der US-Börsenaufsicht SEC zur Kasse gebeten. Die Behörde brummte JP Morgan Securities eine Strafe von 125 Millionen US-Dollar auf. Zuvor hat das Unternehmen nach Angaben der SEC zugegeben, dass Mitarbeiter persönliche Telefone, E-Mails und Textnachrichten genutzt haben, um für die Bank Geschäfte zu tätigen. JP Morgan kündigte eine Mitteilung an die Börse an, in der die Strafe anerkannt wird.

December 17, 2021 09:42 ET (14:42 GMT)

