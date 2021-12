Der Börsenshooting-Start Rivian hat am Mittwochabend seinen ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang vorgelegt und dabei die Markterwartung verfehlt. Der Tesla-Rivale erwirtschaftete im vergangenen Drei-Monats-Zeitraum einen Milliardenverlust und kassierte zudem sein ehrgeiziges Produktionsziel ein. An der Börse gerät die Aktie am Freitag ordentlich unter die RäderWie DER AKTIONÄR berichtete, hat Rivian im dritten Quartal einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar verzeichnet. Zudem präsentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...