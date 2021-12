Die Sparkasse hat konkrete Pläne für Bitcoin und Co - Kryptowährungen sollen eine neue Kategorie in der hauseigenen Produktmatrix werden. Wie das für Sparkassen und andere Banken funktionieren kann, erklärt unser "Funny Money"-Kolumnist. Falls jemand den Kalender markieren möchte: In dieser Woche wurde klar, dass Deutschlands Bankinstitute im Jahr 2022 der breiten Masse vor allem Anlagen in Bitcoin und Ethereum, den Platzhirschen auf dem Kryptowährungsmarkt, anbieten werden. Mehr zum Thema Sparkasse: Bald soll es möglich sein, Bitcoin, Ethererum und Co. zu nutzen Gemeinsam gegen Paypal: So planen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...