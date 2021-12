Zeichnungsflut zum Ende der Platzierungsphase: TSO freut sich über die erfolgreiche Ausplatzierung des TSO Active Property III. Nun stellt die Gesellschaft einen exklusiven Off-Market-Deal, ein Private Placement, vor.Wie The Simpson Organization (TSO) kürzlich mitteilte, konnte die Vermögensanlage TSO Active Property III erfolgreich ausplatziert werden. Von Oktober bis zur Ausplatzierung Anfang November konnte sich die Gesellschaft abschließend über ein außerordentlich starkes Zeichnungsaufkommen freuen, das der Beteiligung weitere Ankäufe ermöglichen soll. Insgesamt kommt die Vermögensanlage auf mehr als 160 Millionen US-Dollar investiertes Anlegerkapital. Das Kapital des TSO Active Property III fließt in unterschiedliche Arten von Gewerbeimmobilien im Südosten der USA, dazu gehören beispielsweise Bürogebäude, Industrieimmobilien und sogenannte Self-Storages, in denen Unternehmen und auch Privatpersonen verschiedene Lagerflächen anmieten können - diese reichen von Schließfächern über Container bis hin zu großzügigen Außenflächen.

