BERLIN (dpa-AFX) - Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz will sich für eine breitere Erneuerung in der Parteiführung einsetzen. "Es kommt ja nicht nur auf den Parteivorsitzenden an, sondern es kommt auf die Mannschaft drum herum an", sagte der 66-Jährige nach seinem Sieg bei der CDU-Mitgliederbefragung am Freitag in einem Interview mit RTL/ntv. "Ich werde dafür sorgen, dass wir viele junge neue Gesichter auch in der Führung der Partei haben."

Merz betonte mit Blick auf die Bundestagswahl, bei der die Union hinter die SPD zurückgefallen war: "Sie liegen jetzt mal neun Mandate im Deutschen Bundestag vor uns. Es ist ja nicht so, als ob wir da nun eine kleine Splittergruppe geworden wären und die SPD zu alter Blüte wiederauferstanden ist. Wir liegen ganz dicht beieinander, und das kann sich auch wieder ändern." Die CDU sei immer dann stark gewesen, wenn sie authentische Persönlichkeiten mit konkreten Themen verbunden habe. "Das ist eine Aufgabe, der ich mich auch stellen werde."

Merz hatte die CDU-Mitgliederbefragung mit 62,1 Prozent klar für sich entschieden. Offiziell soll ihn ein digitaler Parteitag am 21./22. Januar zum Nachfolger von Armin Laschet wählen./sam/DP/nas