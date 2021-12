Eine leichte Erholung der US-Technologiebörse hat am Freitag dem deutschen Aktienmarkt positive Impulse gegeben. Der DAX verringerte seine Tagesverluste im späten Handelsverlauf deutlich. Sich eintrübende Konjunkturerwartungen schlugen jedoch auf die Stimmung der Anleger. Wie der Ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember am Freitag zeigte, belastet die aktuelle Corona-Welle die Stimmung in der deutschen Wirtschaft erheblich. Der wichtigste deutsche Konjunktur-Index gab den sechsten Monat in Folge nach ...

