Der auf fünf Jahre angelegte Auftrag umfasst eine vollständige Migration in die Cloud sowie IT-Modernisierung weltweit

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Diensten und Lösungen für digitale Transformation, Consulting und Geschäftsumgestaltung, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Asahi Europe International (einem Unternehmen der Asahi Group Holdings) für die Leitung eines unternehmensweites IT-Modernisierungsprogramms ausgewählt wurde.

Das IT-Modernisierungsprogramm von Asahi wird sich in Partnerschaft mit Tech Mahindra auf die Rationalisierung und Standardisierung der Dienste der unterschiedlichen Geschäftszweige des Unternehmens konzentrieren. Das ist für über 10.000 Mitarbeitende in 16 Ländern relevant, die auf vier Kontinente verteilt sind. Im Rahmen dieses strategischen Projekts werden die globalen Tätigkeiten von Asahi durch die vollständige Migration der Anwendungen des Unternehmens in die Cloud, die Aktualisierung auf eine moderne IT-Infrastruktur und die Konsolidierung der Händler verbessert werden.

Vikram Nair, Präsident Geschäftsbereich EMEA bei Tech Mahindra, sagt:Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Asahi Europe International ankündigen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass unsere umfassenden technischen Expertise zusammen mit unserem Anliegen, Unternehmen für das digitale Zeitalter fit zu machen, dafür sorgen wird, dass Asahi seinen ehrgeizigen Fahrplan umsetzen kann. Wir sind wirklich zuversichtlich, dass diese langfristige Partnerschaft Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung der globalen Lebensmittel- und Getränkebranche haben könnte

Im Rahmen der Partnerschaft wird Asahi vor allem in der Cloud erfolgende und interoperable IT-Infrastruktur-Prozessabläufe erhalten. Tech Mahindra wird verschiedene Leistungen erbringen, darunter Infrastruktur und Service-Desk-Prozesse, Device-as-a-Service, Asset-Management für Software-Infrastruktur (Software Infrastructure Asset Management, SIAM), Cloudmigration und die Modernisierung von Anwendungen. Mit diesem fünfjährigen Auftrag soll der digitale Kern von Asahi modernisiert werden. Dafür werden Geschäftsprozesse zentralisiert und mit modernen Technologien betrieben, um maximale Effizienzen zu realisieren, damit das Unternehmenswachstum optimiert werden kann.

Reto-Urs Sahli Chief Information Officer, Asahi Europe International, sagt: "Diese Ökosystempartnerschaft mit Tech Mahindra ist ein entscheidender Meilenstein bei unseren Bemühungen für die Transformation unserer IT-Landschaft und bei unserem Ansatz bei der Bereitstellung technischer Dienste für das Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam die Chancen für Innovationen, Automatisierung und operative Exzellenz erschließen können, die diese Partnerschaft eröffnen wird. Die Unternehmenskulturen und Werte beider Firmen passen gut zusammen und bilden zudem ein sehr vielversprechendes Erfolgsrezept."

Die strategische Partnerschaft von Tech Mahindra mit Asahi bedeutet einen neuen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und wird dessen Präsenz auf mehrere europäische Länder ausweiten.

Als Teil des NXT.NOW Frameworks hat sich Tech Mahindra darauf spezialisiert, anwenderorientierte und benutzungsfreundliche Systeme für Unternehmen zu optimieren. Dies bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren, in neue Technologien und Lösungen zu investieren, die die digitale Transformation ermöglichen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden durch unser DigitALL-Framework besser zu erfüllen.

