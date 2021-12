NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einem konkretisierten Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Analyst John Ennis nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie nur marginale Änderungen an seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/23 vor./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007297004

