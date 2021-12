Berlin (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Wahl von MerzFriedrich Merz also. Ehrlich? Die CDU-Basis hat sich für den 66-jährigen Sauerländer als neuen Parteivorsitzenden entschieden. Mit einer derart überraschend unangefochtenen Zustimmung obendrein, dass man sie getrost überwältigend nennen darf. Richtungsweisend über den Tag hinaus.Das Votum ist das eine Abrechnung mit all jenen glücklos-konfusen Führungsgremien, die gleich zwei Bundesparteitage zu fragwürdigen personellen Entscheidungen gedrängt haben, ohne sich um die Basis zu scheren oder sie ernstzunehmen. Das für so viele Mitglieder aufatmende Ja zu Friedrich Merz, das einen bemühten zweiten Wahlgang überflüssig macht und für Ende Januar das Votum des zuständigen Bundesparteitags in Beton gießt, ist deshalb das, was seine Initiatoren bezweckt hatten: ein überfälliges Aufbegehren einer viel zu lange ignorierten und für zu leicht befundenen Basis.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5102831