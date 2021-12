London (ots/PRNewswire) -Der ehemalige Präsident und Country Manager von GEA in Russland, Weißrussland, Zentralasien und der Kaukasus-Region und Mitglied des Vorstands der Deutsch-Russischen Handelskammer, Oliver Cescotti, ist als Mitglied des Board of Directors zur BIOMICROGELS GROUP gestoßen.Die BIOMICROGELS GROUP ist eine internationale, schnell wachsende Gruppe von Technologieunternehmen, die 2012 von einem Team von Ingenieuren gegründet wurde, die die bahnbrechende Biomicrogels®-Technologie entwickelt haben, die darauf abzielt, globale Probleme wie die Einsparung von Süßwasser und die Reduzierung von CO2-Emissionen zu lösen - ein Beitrag zur COP26-Verpflichtung, bis 2050 keine Treibhausgasemissionen im globalen Energiesektor zu verursachen.Zu Olivers Aufgaben gehören die strategische Planung und Beratung in zentralen Fragen der Geschäftsentwicklung auf den globalen Märkten sowie die Optimierung und Internationalisierung des Unternehmensführungsmodells des Unternehmens. Oliver verfügt über eine enorme internationale Berufserfahrung in der Unternehmensführung, mit mehr als 30 Jahren als Unternehmer und als Führungskraft innerhalb der GEA Group.Oliver war im Verkauf und Vertrieb in industriellen Sektoren auf B2B-Märkten in West- und Osteuropa und den Vereinigten Staaten tätig. In den letzten 15 Jahren hat er eine Tochtergesellschaft des internationalen Konzerns GEA geleitet. GEA (https://www.gea.com/russia) (Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, notiert in Frankfurt im MDAX mit einer Kapitalisierung von >8 Milliarden Euro) ist eines der weltweit größten Engineering-Unternehmen, das auf die Entwicklung und Implementierung von Anlagen und innovativen Lösungen für eine breite Palette technologischer Prozesse spezialisiert ist."Ich bin davon überzeugt, dass Oliver Cescotti, ein hochqualifizierter und angesehener Fachmann, der dem Team der BIOMICROGELS GROUP beigetreten ist, die Position der Gruppe auf den internationalen Märkten auf unserem Weg zum Börsengang stärken wird, indem er die besten internationalen Geschäftsführungspraktiken für High-Tech-Industrielösungen einführt", Andrey Elagin, Mitbegründer und CEO der BIOMICROGELS GROUP. "Ich freue mich, das Team der BIOMICROGELS GROUP auf dem Weg zum Börsengang zu begleiten. Die BIOMICROGELS GROUP besticht durch ihr hohes Potenzial für die Weiterentwicklung der bahnbrechenden Technologie der Biomicrogels® die auf der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Rohstoffen basiert und Polymere produziert, die für die Natur und den Menschen völlig unbedenklich und zu 100 % biologisch abbaubar sind, und das zu einem erschwinglichen Preis. Die Biomicrogels®-Technologie und ihre Lösungen senken die Energiekosten erheblich und reduzieren die CO2-Emissionen, so dass Industrieunternehmen ihren CO2-Fußabdruck minimieren und ESG-Richtlinien durchsetzen können. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit führenden Industrieunternehmen auf der ganzen Welt zugute kommen und dazu beitragen wird, die Umweltschäden durch Kohlenstoffemissionen zu verringern und Süßwasser für künftige Generationen zu erhalten", Oliver Cescotti, Mitglied des Board of Directors der BIOMICROGELS GROUP.BIOMIKROGELE GROUP:Die BIOMICROGELS GROUP ist das einzige russische Unternehmen in seiner Produktkategorie, das mit dem Umweltzeichen Ecolabel zertifiziert wurde. Es wurde auf dem internationalen G20-Gipfel im Jahr 2021 (https://finance.yahoo.com/news/biomicrogels-group-became-best-tech-144000000.html) als bestes Technologieunternehmen "unter den G20-Ländern" in der Kategorie Cleantech ausgezeichnet.Biomicrogels® (https://biomicrogel.com/en/about/technology/) sind international patentierte Biopolymere, die synthetische Polymere auf Erdölbasis ersetzen, die bei vielen menschlichen Aktivitäten verwendet werden.Isle Utilities Limited (https://www.isleutilities.com/) (Isle, UK) hat den Biomicrogel®-Produkten und -Lösungen die folgenden Eigenschaften zugewiesen: hohe Effizienz, vollständige biologische Abbaubarkeit, Einhaltung der Grundsätze der "grünen Chemie", Kosteneffizienz sowie Innovationskraft der Produkte und Technologien.Auf der Grundlage dieser Technologie hat die Gruppe nachhaltige Lösungen für die Behandlung von Industrieabwässern, (https://biomicrogel.com/en/solutions/filter/directions-is-wastewater-purification/) Entsorgung gebrauchter Schneidflüssigkeiten (Kühlschmierstoffe) (https://biomicrogel.com/en/solutions/filter/directions-is-treatment-and-disposal-of-spent-metalworking-fluids/) aus Ölen/Ölprodukten und für die Ölunfallbekämpfung (https://biomicrogel.com/en/solutions/responding-to-oil-spills/) entwickelt, die das Wasser bis zu zehnmal effizienter und wirtschaftlicher reinigen als vergleichbare Lösungen und gleichzeitig den Prozess in Bezug auf die Energiekosten optimieren und die Treibhausgasemissionen reduzieren. Die Gruppe entwickelt auch umweltfreundliche Haushaltswaschmittel, Reinigungs- und Kosmetikprodukte unter der Marke WONDER LAB® (https://wonder-lab.eu/).