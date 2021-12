Zweifellos waren die großen Zentralbanken am Donnerstag das beherrschende Thema an den Märkten, genauer deren Entscheidungen in Sachen Zinsen. Die hätten unterschiedlicher kaum sein können. Bei der EZB läuft alles mehr oder weniger wie gehabt weiter, während die Fed für 2022 Zinserhöhungen in Aussicht stellt und die Bank of England überraschend schon jetzt Nägel mit Köpfen machte.Das führte zu manchen Verwerfungen an den Märkten, doch auch abseits der Zinsen gab es noch so manche überraschende Entwicklung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...