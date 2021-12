Laut Medienberichten steht Oracle kurz vor der Übernahme eines Anbieters von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Für den SAP-Konkurrenten könnte es die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte werden. Bei den Anleger kam der sich abzeichnende Deal nicht gut an. Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, befinde sich Oracle in Übernahmegesprächen mit dem Gesundheitssoftware-Spezialisten Cerner. Diese rechneten mit einem erfolgreichen Abschluss ...

