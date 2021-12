Freiburg (ots) -



Die Deutsche Post will auf nächtliche Flüge verzichten (...). Das ist im Sinne des Klimaschutzes eine sinnvolle Idee. Im Gegenzug will sich das Unternehmen von der Pflicht, den größten Teil der Briefe innerhalb eines Tages zuzustellen, teilweise befreien lassen. Ein Rückschritt für die Kunden, die dann länger auf womöglich dringende Schreiben warten müssen. Es geht also um eine Abwägung zwischen beiden Zielen: Klimaschonende Transporte oder schnellstmögliche Zustellung. (...) Allerdings ist beim Beispiel Post auch die Frage erlaubt, ob nicht mit einer intelligenten Planung noch mehr möglich ist. (...) Und an den Kosten sollte eine phantasievollere Gestaltung der Zustellungskette nicht scheitern. Die Post verdient bestens (...) http://mehr.bz/xec5r52 (BZ-Plus)



