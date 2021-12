Onera Health, ein führender Anbieter von Lösungen zur Schlafdiagnostik und Ferndiagnose, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Frost Sullivan für seine einzigartigen und innovativen Lösungen mit dem Leadership Award 2021 in der Kategorie "European Sleep Diagnostics Technology Innovation" ausgezeichnet wurde.

Frost Sullivan zeichnet Onera auf der Grundlage seiner jüngsten Marktanalyse der Branche mit dem 2021 European Sleep Diagnostics Technology Innovation Leadership Award aus. Frost Sullivan vergibt diese Auszeichnung ausschließlich an Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen an der Spitze von Innovation und Wachstum stehen.

"Diese Auszeichnung von Frost Sullivan ist eine große Ehre für uns", so Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera. "Die Anerkennung durch ein führendes Analystenunternehmen ist eine Bestätigung für die harte Arbeit, die das gesamte Team in die Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte steckt, um einen Beitrag für eine bessere medizinische Versorgung von Patienten zu leisten, die unter Schlafstörungen leiden.

"Mit umfassenden Diagnose- und Überwachungsfunktionen hilft die medizinische Technologie von Onera Health nicht nur, verschiedene Schlafstörungen zu erkennen, sondern versetzt Mediziner zudem in die Lage, Patienten aus der Ferne zu überwachen und so die Behandlung zu optimieren", fasst Srinath Venkatasubramanian, Industry Analyst, Transformational Health bei Frost Sullivan, zusammen.

Die Best Practices Awards von Frost Sullivan zeichnen Unternehmen in verschiedenen regionalen und globalen Märkten für herausragende Leistungen in den Bereichen Führung, technologische Innovation, Kundenservice und strategische Produktentwicklung aus. Branchenanalysten vergleichen Marktteilnehmer und messen die Leistung durch eingehende Interviews, Analysen und umfangreiche Sekundärforschung, um die besten Praktiken in der Branche zu ermitteln.

Über Onera

Onera Health ist führend bei der Transformation der Schlafmedizin und der Fernüberwachung. Die bahnbrechenden diagnostischen Lösungen und Dienstleistungen von Onera Health helfen Millionen von Menschen, die mit Schlafstörungen zu kämpfen haben, und wirken sich darüber hinaus positiv auf weitere medizinische Bereiche aus, indem sie eine Vielzahl von chronischen Erkrankungen überwachen und so letztlich die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten auf der ganzen Welt verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens stellen Ärzten in einer Vielzahl von klinischen und nicht-klinischen Umgebungen umfassende Schlaftestdaten zur Verfügung, die zu einer Optimierung der Patientenversorgung und zur Senkung der Gesundheitskosten beitragen. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.onerahealth.com

Über Frost Sullivan

Seit sechzig Jahren ist Frost Sullivan weltweit bekannt dafür, Investoren, Unternehmensleitungen und Regierungen bei der Bewältigung wirtschaftlicher Veränderungen zu unterstützen und bahnbrechende Technologien, Megatrends, neue Geschäftsmodelle und Unternehmen zu identifizieren. Auf diese Weise schafft Frost Sullivan kontinuierlich neue Wachstumschancen für den zukünftigen Erfolg. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.frost.com.

