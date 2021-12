von Sabine Hildebrandt-Woeckel, Euro am Sonntag A nfang November war es so weit: In kurzen Abständen flatterten Familie Alt aus München gleich zwei wenig erfreuliche Briefe ins Haus. Freundlich formuliert, aber unangenehm im Inhalt. Für die vierköpfige Familie werden Gas und Strom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...