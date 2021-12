DJ Airbus-Rüstungschef für europäische Kampfflugzeugkooperation

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Airbus-Rüstungschef Michael Schöllhorn würde ein Zusammenrücken der beiden neuen europäischen Luftkampfsysteme FCAS sowie Tempest mit ihren jeweiligen Kampfjets begrüßen. Dies sei keine industrielle Frage, sagte Schöllhorn in einem Interview mit Welt am Sonntag. "Mit gesundem Menschenverstand müsste man sagen: In Europa ist nur Platz für ein derartiges Programm." Vorteilhaft wäre, dass durch ein solches Bündnis die Stückzahlen steigen würden.

Beide Programme seien allerdings stark politisch getriebene Programme, "daher erscheint ein Zusammengehen derzeit schwierig", sagte er der Zeitung.

Das deutsch-französisch-spanische Luftverteidigungssystem FCAS (Future Combat Air System) gilt als Europas größtes Rüstungsprojekt mit Gesamtkosten in dreistelliger Milliardenhöhe. Großbritannien kündigte mit dem Tempest-Projekt ebenfalls die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs als Nachfolger für den Eurofighter an und kooperiert mit Italien und Schweden.

Von dem im Koalitionsvertrag angekündigten Rüstungskontrollgesetz erwartet Schöllhorn zumindest mehr Klarheit bei den Ausfuhrregeln. Dabei schließt er noch stärkere Einschränkungen nicht aus.

