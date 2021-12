Münster (ots) -Wenn dies keine perfekte Bescherung vor Weihnachten ist: Eine bisher noch anonyme Person aus Nordrhein-Westfalen hat am vergangenen Freitag (17. Dezember 2021) die Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot getroffen.WeihnachtsgeschenkDer Spielschein mit den Gewinnzahlen 6 - 8 - 16 - 44 - 50 und den beiden Eurozahlen 1 und 10 ist wahrscheinlich das schönste Weihnachtsgeschenk. Denn er ist über 73,7 Millionen Euro wert. Getippt wurde er von einer Spielteilnehmerin oder einem Spielteilnehmer aus dem Raum Dortmund. 18,75 Euro investierte der WestLotto-Kunde für die Abgabe von neun Spieltipps bei der europäischen Lotterie. Den Volltreffer landete der Glückspilz in Reihe neun. Dafür erhält er nun exakt 73.720.055 Euro.BescherungAndreas Kötter, Sprecher der Geschäftsführung von WestLotto und Chairman der Eurojackpot-Kooperation, freut sich: "Herzlichen Glückwunsch an die Tipperin oder den Tipper aus dem Raum Dortmund. Diese besondere Bescherung kommt sicherlich passend zum Weihnachtsfest. Somit kann der neue Multi-Millionär die Präsente für Familie und Freunde in diesem Jahr ein wenig größer ausfallen lassen."Weitere GroßgewinneIn der Gewinnklasse 2 (fünf richtige Gewinnzahlen plus eine korrekte Eurozahl) gab es weitere Hochgewinne. Hier gingen jeweils 714.788,90 Euro nach Niedersachsen, Norwegen, Dänemark und Kroatien. Ein weiterer Großgewinn ging ebenfalls nach Nordrhein-Westfalen. Ein Tipper aus dem Raum Köln traf die Gewinnklasse 3 und erhält 144.159,10 Euro.Nächste Ziehung an HeiligabendAuf eine große Bescherung an Heiligabend können Eurojackpot-Tipper trotzdem hoffen, denn der Eurojackpot startet am kommenden Freitag (24. Dezember) erneut mit zehn Millionen Euro im obersten Rang. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5102955