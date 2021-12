Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX stagnierte diese Woche leicht mit -0,5%. Im Fokus standen international klar die Entscheidungen der führenden Notenbanken mit unterschiedlichen Marschrichtungen. Während die USA 2022 ihr Anleihe-Kaufprogramm auslaufen lassen und die Zinsen anheben wollen, will die EZB nicht an der Zinsschraube drehen und die Anleihekäufe sollen - in gedrosseltem Ausmaß - fortgesetzt werden. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage in Österreich dünn gesät. Wir haben jedoch diese Woche mit DO&CO und FACC zwei neue Kauf-Empfehlungen am österreichischen Markt ausgesprochen. Mit DO&CO und FACC haben wir zwei Unternehmen im Reise-/Freizeit- bzw. Flugsektor auf Kaufen hochgestuft - trotz neuer Unsicherheiten durch die ...

