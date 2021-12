Seit dem Samstag gilt die europäische Hinweisgeberschutz-Richtlinie auch in Deutschland direkt. Der deutsche Gesetzgeber hat die Frist zur Umsetzung in nationales Recht verstreichen lassen. Seit November 2019 ist es dem deutschen Gesetzgeber nicht gelungen, die sogenannte Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen und dabei anzupassen. Nach zwei ungenutzt verstrichenen Jahren ist die Richtlinie daher am 18.12.2021 in Kraft getreten und gilt jetzt auch in Deutschland direkt. Mehr zum Thema Hacker, Erpresser, Whistleblower: Dieser Mitarbeiter from Hell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...