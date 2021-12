Zürich (ots) -Das diesjährige Ranking der "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" hat Rekorde gebrochen. 1280 Personen haben abgestimmt - und mehr als 2200 Kommentare hinterlassen.Im Interview mit der "Schweizer Journalist:in" erzählt Luzia Tschirky von ihrem Alltag als Korrespondentin in Russland - und ihrer Entführung in Minsk Anfang des Jahres. Das Interview ist auch im Podcast "Entre Nous" auf allen gängigen Plattformen zu finden. Auf dem zweiten Platz landete Italien-Korrespondent Oliver Meiler vom "Tages-Anzeiger", Platz drei belegt Carlos Hanimann, "Republik".Chefredaktion des Jahres ist das Kollektiv Megafon von der Berner Reitschule, das im vergangenen Jahr vor allem durch seinen Streit mit der Tamedia Aufmerksamkeit bekommen hat. Philipp Loser vom "Magazin" ist Kolumnist des Jahres. Sein Redaktor Bruno Ziauddin beschreibt, wie eine gute Kolumne funktioniert - und warum Loser diese Vorgaben so genau erfüllt. Hanspeter Bäni ist Videojournalist des Jahres. Er erhält den Preis kurz vor seiner Pensionierung. Christof Gertsch und Mikael Krogerus wurden mit grossem Abstand zu den Reportern des Jahres gewählt. Newcomer des Jahres ist Petar Marjanovic von Watson. Zu allen Nominierten gab es zahlreiche Kommentare, ein Teil davon wird unverändert im der aktuellen "Schweizer Journalist:in" präsentiert.So haben die 1280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr gewählt::- Journalistin des Jahres: Luzia Tschirky, SRF- Chefredaktion des Jahres: Kollektiv Megafon, Megafon- Reporter des Jahres: Christof Gertsch und Mikael Krogerus, "Das Magazin"- Politikjournalist des Jahres: Oliver Washington, SRF- Wirtschaftsjournalistin des Jahres: Olivia Kühni, "Republik"- Recherchejournalistin des Jahres: Adrienne Fichter, "Republik"- Gesellschaftsjournalist des Jahres: Sacha Batthyany, "NZZ am Sonntag"- Sportjournalist des Jahres: Mämä Sykora, "Zwölf"- Kolumne des Jahres: Philipp Loser, "Das Magazin"- Kulturjournalist des Jahres: Andreas Tobler, "Tages-Anzeiger"- Lokaljournalist des Jahres: Samuel Burgener, "Walliser Bote"- Newcomer des Jahres: Petar Marjanovic, "Watson"- Audiojournalistin des Jahres, Susanne Brunner, SRF- Videojournalist des Jahres, Hanspeter Bäni, SRFDer von der Redaktion der "Schweizer Journalist:in" vergebene Sonderpreis geht an das Social Responsibility Board von "20 Minuten".Die neue Ausgabe der "Schweizer Journalist:in" (https://shop.oberauer.com/medien/schweizer-journalist-in/?p=1) ist heute erschienen. Das Heft ist gedruckt und als E-Paper im Shop des Medienfachverlages Oberauer (https://shop.oberauer.com/medien/schweizer-journalist-in/) erhältlich.Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist die geplante Preisverleihung vom Januar ins Frühjahr verschoben worden.Pressekontakt:Charlotte Theile, Co-Chefredaktorin "Schweizer Journalist:in", charlotte.theile@schweizerjournalistin.ch, Tel. +41 (0) 78 244 24 11Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5103045