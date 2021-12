Es gibt Neuigkeiten zum rekombinanten Proteinimpfstoff des US-Herstellers Novavax. Für Montag könnte die europäische Zulassung zu erwarten sein. Die WHO hat bereits grünes Licht gegeben - teilweise. Am Freitag hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Notfallzulassung (Emergency Use Listing) für den Impfstoff NVX-CoV2373 des US-Herstellers Novavax erteilt. Allerdings beschränkt die WHO ihre Zulassung ausdrücklich auf das unter der Marketingbezeichnung Covovax vertriebene Vakzin. var embedId = "de96ef4e8b69c555c3f6f30df13b1093"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...