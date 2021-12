Endlich ist es vollbracht! Die 2017 von einem Bilanzskandal erschütterte Holding Steinhoff hat nach jahrelangen Querelen die Rechtsstreitigkeiten mit seinen Gläubigern beigelegt. Als letztes erfolgte in dieser Woche die Einigung mit den ehemaligen Eignern der Tekki Town-Gruppe, die bis zuletzt auf einer Zerschlag des Konzerns bestanden hatten. Zwar fehlt noch die gerichtliche Bestätigung unter den Vergleich, doch die Parteien sind sich einig…

So wird Steinhoff den Gläubigern eine Abfindung in Höhe von 500 Millionen Rand (ca. 28 Millionen Euro) zahlen. Zudem erhält die Gruppe rund 29,5 Millionen Pepkor-Aktien, die derzeit einen Wert von rund 34 Millionen Euro haben. Insgesamt hat der Vergleich also einen Wert von rund 60 Millionen Euro. Kein Pappenstiel, ...

