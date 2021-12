Kursexplosion nach News? Cyber-Crime Spezialist setzt die Segel!

Anzeige / Werbung

Mitte 2021 ging das größte Cybersicherheits-IPO aller Zeiten über die Bühne, in dessen Rahmen SentinelOne (NYSE: S) Milliarden in die Firmenkassen scheffeln konnte.

Aber wie kann es sein, dass dieses Unternehmen mit über 12 Milliarden USD bewertet ist, obgleich der letzte Quartalsumsatz lediglich 56 Mio. USD beträgt? Es ist die boomende Cybersecurity-Branche, die solche Bewertungen als realistisch erscheinen lässt.

Nun kündigt Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* in der aktuellen News an, dass man die Cybersecurity-Tochter Cybeats ebenfalls an die Nasdaq oder NYSE bringen möchte (gleich mehr dazu in der aktuellen News) - und man hat wohl gute Karten! Neben der fixfertigen Cybersecurity-Produktsuite von Cybeats, die Softwareentwicklern und Geräteherstellern intelligente Sicherheitsanwendungen für Software-Lieferketten und IoT-verbundene Geräte, die Cyber-Bedrohungen in Echtzeit selbstständig erkennen und beseitigen, bietet, kann man auf einen Beratungsstab zurückgreifen, der seinesgleichen sucht.

Im Laufe des Jahres 2021 veranstaltete "Cybeats" eine Cybersecurity-Webinar-Reihe und kündigte vor kurzem sein fünftes Webinar für Anfang 2022 an. Einige bemerkenswerte Teilnehmer waren bislang:

Warum findet ein so kleines Unternehmen wie Cybeats so großes Gehör bei staatlichen Institutionen wie der FDA oder der CISA, aber auch bei wichtigen Unternehmen wie Boston Scientific bzw. der Linux Foundation. Ein Grund dafür ist sicher das Beratungspersonal von Cybeats:

Nun hat Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* die Karten auf den Tisch gelegt und kündigt an, dass man für Cybeats ein Nasdaq- oder NYSE-Listing anstrebt:

Scryb Reports on Strategy and Future of Cybeats Cybersecurity

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* veröffentlicht ein umfassendes Update zur Cybersicherheitstechnologie von Cybeats ("Cybeats") und der Wachstumsstrategie bis 2022.

Die Kommerzialisierung der Cybersecurity-Plattform von Cybeats hat schon begonnen! Kürzlich gab man eine Zusammenarbeit mit StarFish Medical bekannt, Kanadas führendem Unternehmen für Design, Entwicklung und Auftragsfertigung medizinischer Geräte. Das bedeutet, dass jede Neuentwicklung von Starfish automatisch "Cybeats-Inside" haben wird.

Aktuelle Cybersicherheitstransaktionen

Herausgehoben sei die 300 Mio. USD-Übernahme von Vdoo. Das Unternehmen hatte einen Jahresumsatz von 8 Mio. USD (Link) - der Übernahmepreis war also fast 40 Mal so hoch wie der Jahresumsatz. Aufgrund dieser hohen Bewertungen im Cybersecurity-Sektor macht es natürlich für Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* Sinn, die Gunst der Stunde zu nutzen, um Cybeats separat an einer der Hauptbörsen zu notieren. Die Bewertung des verbliebenen Aktienanteils der Tochter sollte jene der Mutter um ein Vielfaches übersteigen können.

Ich bin mir sicher, dass wir aufgrund dieser Meldung am Montag einen Ansturm auf die Aktie von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* sehen können, der für einen heftigen Kursausschlag sorgen kann. 30% bis 50% Kursplus würden mich nicht überraschen!

https://t.me/bullvestor

Scryb Inc.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* (ehemals Relay Medical) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Herzstück ist unter anderem die firmeneigene AI-Technologie, genannt "Scryb". Scryb ist eine cloudbasierte Plattform und besteht aus entscheidenden Elementen wie Sensortechnologie, Internet der Dinge, Predictive Analytics und Computer Vision. Diese Technologie wird in allen Produkten des Unternehmens angewendet. Diese sind serienreif oder in der Entwicklung weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz und einer Kommerzialisierung rechnen kann.

Der Pandemie Herr werden mit FioNet Rapid Response Group

Fionet Rapid Response Group (FRR) ist ein Joint Venture von Fio Corp. und Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*. Die gemeinsame Entwicklung, genannt Fionet, dient zur autmatisierten Erfassung von medizinischen Schelltests und ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien aber auch Epidemien jeglicher Art (Covid-19, Malaria, Ebola, Dengue Fieber) und schließt menschliche Erfassungsfehler aus!

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests vieler Lieferanten kompatibel.

FioNet wurde auch schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.