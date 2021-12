Wasserstoff Aktien. 2022 gilt es: Gelingt der Sprung in grossindustrielle Produktion oder bleibt man im Stadium von "Hoffnungswerten"? Eine aktuelle McKinsey Studie zeigt die Perspektiven für die Wasserstoffbranche. In unserer Reihe wollen wir "besondere" Werte vorstellen. Heute NEL Asa (ISIN: NO0010081235). Jon André Løkke, der CEO von Nel Asa spricht in einem aktuellen Interview vom "Ketchup-Effekt". Was meint er damit? Im letzten Quartalsbericht der Norweger war von einer Auftragspipeline im Gesamtvolumen von "im Auswahlverfahren befindlichen Aufträgen im Volumen von bis zu potentiell 6 Mrd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...