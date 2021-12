Der Aktienkurs des Elektroautoherstellers Tesla (WKN: A1CX3T) konnte 2021 um 36 % zulegen (Stand: 14. Dezember 2021). Auch die hohe Bewertung - Yahoo Finance beziffert die Marktkapitalisierung des Konzerns auf über 960 Mrd. US-Dollar - konnte die Tesla-Aktie 2021 nicht bremsen. Welche Auslöser standen hinter den starken Kursgewinnen? Und was können wir für die Zukunft vom Tesla-Aktienkurs erwarten? Die Verkäufe und die Nachfrage ziehen an Teslas Ausblick zu Jahresanfang war so aggressiv wie vage: ...

