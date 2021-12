Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex wurde in den vergangenen Wochen kräftig durchgeschüttelt. Zuletzt ging es wieder deutlich nach unten. Doch jetzt bestehen gute Chancen für eine Trendwende, denn Nordex konnte einen neuen Großauftrag eintüten. So hat das norwegische Unternehmen Statkraft Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt für einen Windpark in Chile bestellt. Gleichzeitig soll Nordex auch für die kommenden drei Jahre die Wartung übernehmen.

Nachdem die Aktie seit Ende November auf Talfahrt und von 16,60 Euro auf 14 Euro abgestürzt ist, könnte diese Nachricht nun neuen Auftrieb verleihen. Aus charttechnischer Sicht stellt sich dem Kurs jetzt zunächst der ...

