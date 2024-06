FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Großauftrag der Bundeswehr für Rheinmetall hat am Freitagmorgen nachgewirkt. Die Papiere der Düsseldorfer bauten ihre Erholung an der Dax-Spitze um 2 Prozent aus. Damit holten sie über die Hälfte ihre Vorwocheneinbruchs wieder auf. Ausgelöst wurde dieser durch die Europawahl und die Sorgen um europäische Verteidigungsausgaben angesichts der Neuwahlen in Frankreich.

Nun sorgte der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte bei Rheinmetall für Erleichterung. Mit der Bundeswehr wurde ein Rahmenvertrag für Artilleriemunition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro geschlossen. Dies half auch den Branchenkollegen Hensoldt und Renk weiter auf die Beine.

Letztere hatte die Branchenkorrektur besonders hart erwischt. Sie lagen in der Vorwoche zwischenzeitlich 43 Prozent unter ihrem Rekordhoch, das sie bereits Anfang April erreicht hatten. Bei Hensoldt war es vom Höchststand um rund 30 Prozent abwärts gegangen und bei Rheinmetall nicht ganz 20 Prozent./ag/jha/

DE0007030009, DE0008469008, DE000HAG0005, DE000RENK730