Neuigkeiten von der EU-Kommission am Sonntag: Demnach konnte sich mit der Mainzer BioNTech und dem US-Pharma-Konzern Pfizer geeinigt werden, dass die Lieferungen des mRNA-Impfstoffes Comirnaty an die Mitgliedsstaaten nun beschleunigt vonstatten geht. Der Startschuss soll bereits in wenigen Wochen erfolgen.Im ersten Quartal 2022 werde BioNTech/Pfizer weitere 20 Millionen Impfstoffdosen liefern, die zu den bereits geplanten 195 Millionen Dosen hinzukommen, so die EU-Kommission. Hintergrund für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...