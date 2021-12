Berlin (ots) -Angesichts der rasanten Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus sieht der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf Deutschland zukommen. "Die Gefahr besteht, dass wir in einen neuen Lockdown müssen", sagte er dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe): "Wenn sich die Omikron-Variante bei uns trotz der Booster-Kampagne so schnell ausbreitet wie das gerade in England oder den Niederlanden der Fall ist, werden weitere Kontaktbeschränkungen wahrscheinlich kaum zu vermeiden sein."https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-neuer-omikron-variante-aerztepraesident-reinhardt-sieht-neuen-lockdown-fuer-kaum-zu-vermeiden/27908028.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5103527