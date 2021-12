Steinhoff hat in der vergangenen Woche ein regelrechtes Kursfeuerwerk abgebrannt. Am Mittwoch schoss der Aktienkurs aus dem Stand um rund 30 Prozent nach oben. Grund dafür ist die Einigung mit dem letzten verbliebenen und vermutlich wichtigsten Geschädigten des Bilanzskandals. So konnte sich Steinhoff endlich mit den ehemaligen Eigentümern der Tekki Town-Gruppe vergleichen…

Beide Parteien einigten sich auf eine Abfindung in Höhe von rund 60 Millionen Euro in Form einer Einmalzahlung und Pepkor-Aktien. Im Gegenzug werden sämtliche Ansprüche der Gläubiger abgetreten. Die Kursexplosion auf den höchsten Stand seit Ende September war das Resultat dieser Einigung. Für die Aktie wird es jetzt darauf ankommen, ...

