Der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Steinhoff-Konzern hat am 28. Dezember mitgeteilt, dass man sich im Rechtsstreit mit den Gläubigern auf einen Vergleich geeinigt hat. Die Steinhoff-Aktie startete Ende November eine Hoffnungs-Rally, die nach der DGAP-Meldung noch befeuert wurde. Mit einem Plus von 366 Prozent seit Jahresende 2020 zählt die Steinhoff-Aktie zu den Highflyern. Gleich fünf Termine in naher Zukunft könnten den Höhenflug aber auch schnell wieder beenden.

Den vollständigen Artikel lesen ...