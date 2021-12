Der chinesische Elektroautobauer Nio hat mit dem Nio ET5 seine neue Elektrolimousine vorgestellt. Der ET7-Nachfolger und Model-3-Herausforderer soll über ein Wechselakkusystem verfügen und eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern haben. Spätestens seit dem IAA-Auftritt im September ist Nio auch in Deutschland keine völlig unbekannte Firma mehr. Damals kündigte das chinesische E-Auto-Startup an, dass es seine vollelektrische Premium-Limousine hierzulande ab Ende 2022 anbieten wolle. Das Besondere an dem Stromer ist neben der großen Reichweite von bis zu 1.000 Kilometer die wechselbare Feststoffbatterie. An den entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...