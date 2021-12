Angesichts der sich verschärfenden Dramatik in der Pandemie arbeitet man in der EU auch am Sonntag mit Hochdruck daran, sich für das kommende Jahr zu wappnen. Die EU-Kommission hat soeben zusätzliche 20 Millionen Impfstoffdosen beim Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech bestellt. Geliefert werden sollen die Vakzine im ersten Quartal, womit sich die Liefermenge für die ersten drei Monate nun auf 215 Millionen erhöht!

Gleichzeitig zieht die EU im Rahmen ihrer großen Liefervereinbarung auch die Option auf 200 Millionen zusätzliche Dosen im Verlauf des Jahres. Begonnen werden soll hier mit der Lieferung im zweiten Quartal. Insgesamt beläuft sich die Liefermenge an die EU im kommenden Jahr damit auf 650 Millionen Dosen. BioNTech ...

