In beträchtlichem, manche sagen atemberaubendem Tempo verbreitet sich die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus. In Großbritannien ist sie schon die dominierende Virusform. Die Niederländer gehen in den Lockdown. Die Dänen fahren das öffentliche Leben drastisch herunter. Ist die deutsche Politik, ist die deutsche Gesellschaft ausreichend vorbereitet? (...) Die Gefahr der Omikron-Ausbreitung erklärt in diesem Fall, warum Minister Lauterbach so vehement die Impfauffrischungs-Kampagne vorantreibt. Selbst wenn das Ziel erreicht wird, von Mitte November bis Ende des Jahres 30 Millionen Impfungen auszugeben, würde eine massive Omikron-Welle im Januar noch immer auf eine Bevölkerung treffen, die zu größeren Teilen noch nicht dreifach geimpft und damit gegen die Variante schlecht geschützt ist. Erreicht uns Omikron zu früh, ist die Überlastung des Gesundheitswesens programmiert. Das Verzögern dieser Welle ist also entscheidend. Die Ampel-Koalition muss diesmal zeigen, dass sie schnell reagieren kann. (...) http://www.mehr.bz/khs354i



