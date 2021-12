DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IMPFPFLICHT - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat seine anfangs zögerliche Haltung zu einer allgemeinen Impfpflicht aufgegeben. "Ich habe lange auf die Vernunft der Menschen gebaut, aber mittlerweile bin ich sehr für eine allgemeine Impfpflicht", sagte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) im Interview. "Ich halte sie für den einzig gangbaren Weg, die Pandemie in den Griff zu bekommen." (Handelsblatt)

IMPFPFLICHT - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf eine möglichst schnelle Entscheidung des Bundestags zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Lauterbach sagte am Sonntag im Bild-Talk "Die richtigen Fragen", dies müsse "so schnell wie es geht" stattfinden. "Ich rate uns, diesen Weg zu gehen, damit wir zukünftige schwere Wellen nicht fürchten müssen", sagte Lauterbach. "Ich gehe nicht davon aus, dass Omikron die letzte Variante ist." (Bild)

LOCKDOWN - Angesichts der rasanten Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus sieht der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf Deutschland zukommen. "Die Gefahr besteht, dass wir in einen neuen Lockdown müssen", sagte er dem Tagesspiegel: "Wenn sich die Omikron-Variante bei uns trotz der Booster-Kampagne so schnell ausbreitet wie das gerade in England oder den Niederlanden der Fall ist, werden weitere Kontaktbeschränkungen wahrscheinlich kaum zu vermeiden sein." (Tagesspiegel)

LOCKDOWN - Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Virusvariante in vielen europäischen Ländern hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) vor einer weiteren Eskalation der Situation in deutschen Krankenhäusern gewarnt. "Diese fünfte Welle würde uns nach den Berechnungen der Wissenschaftler treffen, noch bevor die aktuell hohe Belegung auf den Intensivstationen deutlich gesunken ist. Wir sehen in Großbritannien und Dänemark, dass durch die hohen Infektionszahlen auch deutlich mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen coronabedingt ausfallen", sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß. (Rheinische Post)

CORONA-HILFEN - Der deutsche Mittelstand hat eine Verlängerung der Corona-Hilfen bei freiwilligen, temporären Betriebsschließungen gefordert. "Die erweiterte Regelung muss über den 31. Dezember hinaus im Rahmen der Überbrückungshilfe IV fortbestehen", sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Derzeit sei kein Ende der geltenden Zutrittsbeschränkungen, Sperrstundenregelungen oder teilweise auch des Verbots touristischer Übernachtungen absehbar. (Funke)

RENTE - Neuen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zufolge arbeiten die Bundesbürger immer länger bis zum Renteneintritt. In einem Interview mit Bild sagte DRV-Präsidentin Gundula Roßbach: "Im Jahr 2000 waren nur 10 Prozent der 60- bis 64-Jährigen rentenversicherungspflichtig beschäftigt. Aktuell sind es 42 Prozent, also fast jeder Zweite. Insgesamt ist die durchschnittliche Versicherungszeit um vier Jahre gestiegen seit den 2000er-Jahren." (Bild)

KINDERBETREUUNG - Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat für Eltern bezahlten Urlaub direkt nach der Geburt eines Kindes angekündigt. "Neu einführen werden wir, dass ein Elternteil - zumeist die Väter - für die ersten zwei Wochen nach der Geburt bei vollem Gehalt bei der Familie bleiben kann", so Spiegel. Gleichzeitig sei geplant, mehr Elterngeldmonate für Paare ermöglichen, die sich die Elternzeit aufteilten. (Rheinische Post)

