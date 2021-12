Die großen Notenbanken haben alle getagt und ihre Ausrichtung auf die kommende Geldpolitik veröffentlicht. Dies gab es in der Vorwoche zu bewerten und zudem am Verfallstag die entsprechenden Levels bei den Terminhändlern zu treffen. Um 15.500 war der "Point of Interest" sinngemäß, der zum Verfall des DAX-Future um 13.00 Uhr ...

