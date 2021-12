Die VEDES AG erweitert ihren Vorstand: So hat der Aufsichtsrat der Fachhandelsorganisation für Spiel und Freizeit mit Wirkung zum 1. Januar 2022 Frau Julia Graeber in den Vorstand berufen. Sie wird sodann die Ressorts Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und IT verantworten. Die gebürtige Nürnbergerin, die bereits seit 2019 im Unternehmen als Finanzleiterin tätig ist, war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...